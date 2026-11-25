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25.11.2026 20:27:13
PepsiCo Aktie News: PepsiCo zieht am Abend an
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von PepsiCo. Das Papier von PepsiCo konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 144,36 USD.
Das Papier von PepsiCo konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 144,36 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'184 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die PepsiCo-Aktie bis auf 145,40 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 144,28 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 751'617 PepsiCo-Aktien umgesetzt.
Bei 171,48 USD markierte der Titel am 13.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der PepsiCo-Aktie liegt somit 15,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 08.10.2026 Kursverluste bis auf 123,48 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PepsiCo-Aktie 16,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem PepsiCo seine Aktionäre 2025 mit 5,62 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,85 USD je Aktie ausschütten. Am 08.10.2026 äusserte sich PepsiCo zu den Kennzahlen des am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,23 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,90 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 25.27 Mrd. USD gegenüber 23.94 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 11.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Experten taxieren den PepsiCo-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,40 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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