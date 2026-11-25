Das Papier von PepsiCo legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 144,41 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 6'998 Punkten liegt. Bei 144,69 USD markierte die PepsiCo-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 144,28 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 316'459 PepsiCo-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (171,48 USD) erklomm das Papier am 13.02.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,75 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 123,48 USD. Dieser Wert wurde am 08.10.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PepsiCo-Aktie 16,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass PepsiCo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,85 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PepsiCo 5,62 USD aus. Am 08.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,23 USD gegenüber 1,90 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 25.27 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 23.94 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte PepsiCo am 11.02.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je PepsiCo-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,40 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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