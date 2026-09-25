PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Abend nahe Nulllinie

Kaum Ausschläge verzeichnete die PepsiCo-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 20:26 Uhr bei 128,22 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'742 Punkten tendiert. Bei 128,37 USD erreichte die PepsiCo-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büsste die PepsiCo-Aktie bis auf 126,92 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 127,62 USD. Der Tagesumsatz der PepsiCo-Aktie belief sich zuletzt auf 779'438 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2026 bei 171,48 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,74 Prozent. Bei 126,92 USD erreichte der Anteilsschein am 25.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 1,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für PepsiCo-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,62 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,84 USD belaufen. Am 09.07.2026 hat PepsiCo in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte PepsiCo 0,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,41 Prozent auf 24.18 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.72 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

PepsiCo wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 08.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte PepsiCo möglicherweise am 12.10.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass PepsiCo im Jahr 2026 8,55 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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