PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Nachmittag im Minusbereich

Die PepsiCo-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 127,79 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'708 Punkten liegt. Die PepsiCo-Aktie sank bis auf 126,92 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 127,62 USD. Der Tagesumsatz der PepsiCo-Aktie belief sich zuletzt auf 382'102 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2026 auf bis zu 171,48 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,19 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.09.2026 bei 126,92 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PepsiCo-Aktie derzeit noch 0,68 Prozent Luft nach unten.

PepsiCo-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,62 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,84 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte PepsiCo am 09.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,18 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,92 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 24.18 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PepsiCo 22.72 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 08.10.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 12.10.2027.

In der PepsiCo-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,55 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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