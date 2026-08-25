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25.08.2026 20:27:13

PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Abend mit Verlusten

PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Abend mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von PepsiCo. Die PepsiCo-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 142,95 USD abwärts.

PepsiCo
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Die PepsiCo-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,2 Prozent auf 142,95 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'667 Punkten liegt. Die PepsiCo-Aktie gab in der Spitze bis auf 142,30 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 143,73 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten PepsiCo-Aktien beläuft sich auf 648'437 Stück.

Bei 171,48 USD markierte der Titel am 13.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 19,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.07.2026 bei 133,73 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PepsiCo-Aktie derzeit noch 6,45 Prozent Luft nach unten.

Nach 5,62 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,46 USD je PepsiCo-Aktie. PepsiCo liess sich am 09.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PepsiCo ein EPS von 0,92 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat PepsiCo 24.18 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22.72 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte PepsiCo am 13.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,55 USD je Aktie in den PepsiCo-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ValeStock / Shutterstock.com
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