PepsiCo Aktie News: Anleger schicken PepsiCo am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 142,74 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'668 Punkten realisiert. Die PepsiCo-Aktie sank bis auf 142,54 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 143,73 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 296'067 PepsiCo-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2026 bei 171,48 USD. Der derzeitige Kurs der PepsiCo-Aktie liegt somit 16,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 133,73 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 5,62 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,46 USD je PepsiCo-Aktie. Am 09.07.2026 hat PepsiCo in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,92 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PepsiCo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24.18 Mrd. USD im Vergleich zu 22.72 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte PepsiCo am 13.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,55 USD je PepsiCo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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