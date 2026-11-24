Das Papier von PepsiCo konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,8 Prozent auf 142,69 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'204 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die PepsiCo-Aktie bisher bei 143,57 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 140,75 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 579'866 PepsiCo-Aktien.

Am 13.02.2026 markierte das Papier bei 171,48 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 20,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 123,48 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 13,46 Prozent könnte die PepsiCo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 5,62 USD an PepsiCo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,85 USD aus. PepsiCo liess sich am 08.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,23 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,90 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent auf 25.27 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23.94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte PepsiCo am 11.02.2027 präsentieren.

Experten taxieren den PepsiCo-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,40 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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