Um 16:28 Uhr stieg die PepsiCo-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 142,56 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'173 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 142,59 USD markierte die PepsiCo-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 140,75 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 204'148 PepsiCo-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 171,48 USD erreichte der Titel am 13.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die PepsiCo-Aktie damit 16,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 123,48 USD erreichte der Anteilsschein am 08.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PepsiCo-Aktie 13,38 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,62 USD an PepsiCo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,85 USD. Am 08.10.2026 legte PepsiCo die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,23 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,90 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23.94 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 25.27 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte PepsiCo am 11.02.2027 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PepsiCo-Aktie in Höhe von 8,40 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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