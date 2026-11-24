|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
24.11.2026 16:29:00
PepsiCo Aktie News: Anleger schicken PepsiCo am Nachmittag ins Plus
Die Aktie von PepsiCo gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von PepsiCo nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 142,56 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die PepsiCo-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 142,56 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'173 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 142,59 USD markierte die PepsiCo-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 140,75 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 204'148 PepsiCo-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 171,48 USD erreichte der Titel am 13.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die PepsiCo-Aktie damit 16,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 123,48 USD erreichte der Anteilsschein am 08.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PepsiCo-Aktie 13,38 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,62 USD an PepsiCo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,85 USD. Am 08.10.2026 legte PepsiCo die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,23 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,90 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23.94 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 25.27 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte PepsiCo am 11.02.2027 vorlegen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PepsiCo-Aktie in Höhe von 8,40 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie
S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PepsiCo von vor 3 Jahren bedeutet
S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: Wäre eine PepsiCo-Kapitalanlage von vor einem Jahr lukrativ gewesen?
KI-Sorgen treiben Anleger zu Konsumaktien – doch die Bewertungen haben es in sich
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu PepsiCo Inc.
|
16:29
|PepsiCo Aktie News: Anleger schicken PepsiCo am Nachmittag ins Plus (finanzen.ch)
|
23.11.26
|PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Montagabend mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100-Börsianer nehmen letztendlich Reissaus (finanzen.ch)
|
19.11.26
|S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PepsiCo von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12.11.26
|S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: Wäre eine PepsiCo-Kapitalanlage von vor einem Jahr lukrativ gewesen? (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 verbucht am Mittwochnachmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
05.11.26
|S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PepsiCo von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu PepsiCo Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDoch kein Aufatmen nach NVIDIA-Wende: SMI schließt kaum verändert -- DAX letztlich mit Dämpfer – Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Dienstag seitwärts. Der DAX zeigte sich unterdessen deutlich tiefer. Der Dow tendiert im Dienstagshandel kaum verändert. In Fernost sind uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.