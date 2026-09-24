PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
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24.09.2026 20:27:13
PepsiCo Aktie News: Anleger schicken PepsiCo am Abend ins Minus
Die Aktie von PepsiCo gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von PepsiCo gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 129,17 USD abwärts.
Die PepsiCo-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 129,17 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'707 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die PepsiCo-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 128,53 USD aus. Bei 131,02 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 1'432'907 PepsiCo-Aktien den Besitzer.
Am 13.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 171,48 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der PepsiCo-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.09.2026 bei 127,98 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PepsiCo-Aktie 0,92 Prozent sinken.
PepsiCo-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,62 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,84 USD belaufen. Am 09.07.2026 legte PepsiCo die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte PepsiCo 0,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat PepsiCo im vergangenen Quartal 24.18 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PepsiCo 22.72 Mrd. USD umsetzen können.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 08.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können PepsiCo-Anleger Experten zufolge am 12.10.2027 werfen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,55 USD je Aktie in den PepsiCo-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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