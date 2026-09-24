PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
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24.09.2026 16:29:00
PepsiCo Aktie News: PepsiCo gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden
Die Aktie von PepsiCo gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die PepsiCo-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 130,72 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von PepsiCo nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,4 Prozent auf 130,72 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'689 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die PepsiCo-Aktie zog in der Spitze bis auf 131,10 USD an. Bei 131,02 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 208'010 PepsiCo-Aktien gehandelt.
Bei 171,48 USD erreichte der Titel am 13.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,18 Prozent könnte die PepsiCo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.09.2026 (127,98 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für PepsiCo-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,62 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,84 USD ausgeschüttet werden. Am 09.07.2026 äusserte sich PepsiCo zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,18 USD gegenüber 0,92 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22.72 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24.18 Mrd. USD ausgewiesen.
Die PepsiCo-Bilanz für Q3 2026 wird am 08.10.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können PepsiCo-Anleger Experten zufolge am 12.10.2027 werfen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,55 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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