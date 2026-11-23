Die PepsiCo-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 140,36 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'252 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte PepsiCo-Aktie bei 138,17 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 139,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 702'404 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 171,48 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PepsiCo-Aktie derzeit noch 22,17 Prozent Luft nach oben. Am 08.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 123,48 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PepsiCo-Aktie 12,03 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,85 USD. Im Vorjahr erhielten PepsiCo-Aktionäre 5,62 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte PepsiCo am 08.10.2026. Das EPS wurde auf 2,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 25.27 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 23.94 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die PepsiCo-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.02.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass PepsiCo im Jahr 2026 8,40 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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