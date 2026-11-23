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23.11.2026 16:29:00
PepsiCo Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von PepsiCo
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von PepsiCo. Die PepsiCo-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 139,38 USD abwärts.
Der PepsiCo-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 139,38 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'285 Punkten steht. Die PepsiCo-Aktie gab in der Spitze bis auf 138,17 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 139,00 USD. Von der PepsiCo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 347'934 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2026 bei 171,48 USD. 23,03 Prozent Plus fehlen der PepsiCo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.10.2026 auf bis zu 123,48 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,41 Prozent.
Für PepsiCo-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,62 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,85 USD ausgeschüttet werden. Am 08.10.2026 legte PepsiCo die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2026 endete, vor. Das EPS belief sich auf 2,23 USD gegenüber 1,90 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 25.27 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PepsiCo 23.94 Mrd. USD umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Von Analysten wird erwartet, dass PepsiCo im Jahr 2026 8,40 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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