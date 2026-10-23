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23.10.2026 20:27:13
PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Abend billiger
Die Aktie von PepsiCo gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die PepsiCo-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 135,45 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von PepsiCo nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 2,4 Prozent auf 135,45 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'632 Punkten liegt. Die PepsiCo-Aktie gab in der Spitze bis auf 134,67 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 137,94 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 854'071 PepsiCo-Aktien.
Am 13.02.2026 markierte das Papier bei 171,48 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 26,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.10.2026 bei 123,48 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PepsiCo-Aktie 9,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten PepsiCo-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,62 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,85 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PepsiCo am 08.10.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 25.27 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23.94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von PepsiCo wird am 11.02.2027 gerechnet.
Den erwarteten Gewinn je PepsiCo-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,39 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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