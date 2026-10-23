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23.10.2026 16:29:00

PepsiCo Aktie News: PepsiCo fällt am Freitagnachmittag

PepsiCo Aktie News: PepsiCo fällt am Freitagnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von PepsiCo. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,2 Prozent auf 135,78 USD.

PepsiCo
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Die PepsiCo-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 135,78 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'613 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die PepsiCo-Aktie bis auf 135,64 USD. Bei 137,94 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten PepsiCo-Aktien beläuft sich auf 307'400 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2026 bei 171,48 USD. Der aktuelle Kurs der PepsiCo-Aktie ist somit 26,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.10.2026 (123,48 USD). Derzeit notiert die PepsiCo-Aktie damit 9,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,62 USD an PepsiCo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,85 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PepsiCo am 08.10.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,23 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,90 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PepsiCo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25.27 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 23.94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PepsiCo einen Gewinn von 8,39 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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