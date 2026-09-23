PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
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23.09.2026 20:27:13
PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Abend mit Abschlägen
Die Aktie von PepsiCo gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die PepsiCo-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 129,84 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von PepsiCo nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,0 Prozent auf 129,84 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'714 Punkten steht. Der Kurs der PepsiCo-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 129,22 USD nach. Mit einem Wert von 131,11 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'196'954 PepsiCo-Aktien.
Am 13.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 171,48 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PepsiCo-Aktie somit 24,28 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.09.2026 bei 127,98 USD. Mit einem Kursverlust von 1,43 Prozent würde die PepsiCo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
PepsiCo-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,62 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,84 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte PepsiCo am 09.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,18 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,92 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 24.18 Mrd. USD gegenüber 22.72 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte PepsiCo am 08.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von PepsiCo.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass PepsiCo einen Gewinn von 8,55 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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