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23.09.2026 16:29:00

PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von PepsiCo gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von PepsiCo gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 130,36 USD abwärts.

PepsiCo
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Um 16:28 Uhr ging es für die PepsiCo-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 130,36 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'716 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die PepsiCo-Aktie bis auf 129,67 USD. Bei 131,11 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 332'415 PepsiCo-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (171,48 USD) erklomm das Papier am 13.02.2026. Mit einem Zuwachs von 31,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 127,98 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 1,83 Prozent würde die PepsiCo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,62 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,84 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte PepsiCo am 09.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PepsiCo ein EPS von 0,92 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,41 Prozent auf 24.18 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.72 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.10.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von PepsiCo rechnen Experten am 12.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass PepsiCo im Jahr 2026 8,55 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: meunierd / Shutterstock.com
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