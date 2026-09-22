PepsiCo Aktie News: PepsiCo verteuert sich am Dienstagabend

Das Papier von PepsiCo legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 130,88 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'772 Punkten liegt. In der Spitze gewann die PepsiCo-Aktie bis auf 131,30 USD. Bei 130,41 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der PepsiCo-Aktie belief sich zuletzt auf 728'753 Aktien.

Am 13.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 171,48 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,02 Prozent. Am 21.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 127,98 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 2,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten PepsiCo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,62 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,84 USD. Am 09.07.2026 äusserte sich PepsiCo zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,92 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat PepsiCo 24.18 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22.72 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 08.10.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 12.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,55 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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