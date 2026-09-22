PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
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22.09.2026 16:29:00
PepsiCo Aktie News: PepsiCo reagiert am Dienstagnachmittag positiv
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von PepsiCo. Das Papier von PepsiCo konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 130,62 USD.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 130,62 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'768 Punkten steht. Die PepsiCo-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 130,90 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 130,41 USD. Von der PepsiCo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 319'517 Stück gehandelt.
Am 13.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 171,48 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,28 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.09.2026 (127,98 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,02 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,84 USD. Im Vorjahr hatte PepsiCo 5,62 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 09.07.2026 hat PepsiCo in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22.72 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24.18 Mrd. USD ausgewiesen.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.10.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 12.10.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass PepsiCo einen Gewinn von 8,55 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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