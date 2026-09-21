PepsiCo Aktie News: PepsiCo behauptet sich am Montagabend

Kaum Bewegung liess sich um 20:26 Uhr bei der PepsiCo-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 129,70 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'768 Punkten steht. Der Kurs der PepsiCo-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 130,22 USD zu. Die Abwärtsbewegung der PepsiCo-Aktie ging bis auf 127,98 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 129,45 USD. Von der PepsiCo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'351'977 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 171,48 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2026). Der aktuelle Kurs der PepsiCo-Aktie ist somit 32,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,98 USD am 21.09.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,62 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,84 USD. Am 09.07.2026 hat PepsiCo in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte PepsiCo 0,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat PepsiCo im vergangenen Quartal 24.18 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PepsiCo 22.72 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 08.10.2026 terminiert. Am 12.10.2027 wird PepsiCo schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je PepsiCo-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,55 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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