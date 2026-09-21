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21.09.2026 16:29:00

PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Montagnachmittag tiefer

PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Montagnachmittag tiefer

Die Aktie von PepsiCo gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 128,37 USD.

PepsiCo
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 128,37 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'721 Punkten steht. Der Kurs der PepsiCo-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 127,98 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 129,45 USD. Bisher wurden via NASDAQ 715'808 PepsiCo-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 171,48 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der PepsiCo-Aktie. Bei 127,98 USD fiel das Papier am 21.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 0,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,62 USD an PepsiCo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,84 USD. Am 09.07.2026 hat PepsiCo in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PepsiCo 0,92 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 24.18 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22.72 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 08.10.2026 terminiert. Schätzungsweise am 12.10.2027 dürfte PepsiCo die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den PepsiCo-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,55 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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