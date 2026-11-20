Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von PepsiCo zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,8 Prozent auf 141,46 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 6'982 Punkten liegt. In der Spitze gewann die PepsiCo-Aktie bis auf 143,25 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 140,51 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1'186'527 PepsiCo-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 171,48 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2026). 21,22 Prozent Plus fehlen der PepsiCo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 123,48 USD erreichte der Anteilsschein am 08.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,71 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,85 USD. Im Vorjahr erhielten PepsiCo-Aktionäre 5,62 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte PepsiCo am 08.10.2026. Das EPS lag bei 2,23 USD. Im letzten Jahr hatte PepsiCo einen Gewinn von 1,90 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 25.27 Mrd. USD – ein Plus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PepsiCo 23.94 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte PepsiCo Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PepsiCo-Aktie in Höhe von 8,40 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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