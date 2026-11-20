Die Aktionäre schickten das Papier von PepsiCo nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,8 Prozent auf 142,87 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'110 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die PepsiCo-Aktie bei 142,89 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 140,51 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 588'045 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (171,48 USD) erklomm das Papier am 13.02.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PepsiCo-Aktie mit einem Kursplus von 20,03 Prozent wieder erreichen. Am 08.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 123,48 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PepsiCo-Aktie 15,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten PepsiCo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,62 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,85 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PepsiCo am 08.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,23 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,90 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25.27 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.94 Mrd. USD in den Büchern standen.

PepsiCo dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,40 USD je PepsiCo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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