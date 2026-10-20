PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
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20.10.2026 16:29:00
PepsiCo Aktie News: PepsiCo zieht am Nachmittag an
Die Aktie von PepsiCo zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von PepsiCo legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 134,15 USD.
Die PepsiCo-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 134,15 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'731 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die PepsiCo-Aktie sogar auf 134,85 USD. Bei 134,78 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 414'798 PepsiCo-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 171,48 USD. Dieser Kurs wurde am 13.02.2026 erreicht. 27,83 Prozent Plus fehlen der PepsiCo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 123,48 USD erreichte der Anteilsschein am 08.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PepsiCo-Aktie ist somit 7,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,62 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,84 USD. Die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PepsiCo am 08.10.2026. Das EPS belief sich auf 2,23 USD gegenüber 1,90 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 25.27 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 23.94 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die PepsiCo-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.02.2027 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass PepsiCo einen Gewinn von 8,40 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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