PepsiCo Aktie News: PepsiCo gewinnt am Donnerstagabend

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,1 Prozent auf 142,79 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'653 Punkten liegt. Bei 143,37 USD markierte die PepsiCo-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 141,74 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 713'770 PepsiCo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (171,48 USD) erklomm das Papier am 13.02.2026. Der aktuelle Kurs der PepsiCo-Aktie ist somit 20,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 24.07.2026 Kursverluste bis auf 133,73 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

PepsiCo-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,62 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,46 USD aus. Am 09.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,18 USD gegenüber 0,92 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 24.18 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.72 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte PepsiCo am 13.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,55 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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