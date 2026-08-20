PepsiCo Aktie News: PepsiCo verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 141,73 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'684 Punkten notiert. Die PepsiCo-Aktie sank bis auf 141,14 USD. Bei 141,74 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 322'438 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 171,48 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der PepsiCo-Aktie. Am 24.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 133,73 USD. Mit einem Kursverlust von 5,64 Prozent würde die PepsiCo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem PepsiCo seine Aktionäre 2025 mit 5,62 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,46 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte PepsiCo am 09.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,92 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PepsiCo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24.18 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22.72 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.10.2026 erfolgen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem PepsiCo-Gewinn in Höhe von 8,55 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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