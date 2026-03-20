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20.03.2026 20:27:13

PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Abend mit Abschlägen

PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Abend mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von PepsiCo. Die PepsiCo-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 150,69 USD.

PepsiCo
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Die PepsiCo-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 150,69 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 6'495 Punkten steht. Die PepsiCo-Aktie sank bis auf 150,58 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 152,74 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2'077'630 PepsiCo-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 171,48 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der PepsiCo-Aktie liegt somit 12,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 27.06.2025 auf bis zu 127,63 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PepsiCo-Aktie derzeit noch 15,30 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten PepsiCo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,62 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,86 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PepsiCo am 03.02.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,85 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,11 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 29.34 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27.78 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von PepsiCo wird am 28.04.2026 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PepsiCo-Aktie in Höhe von 8,62 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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