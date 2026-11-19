Die PepsiCo-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 138,14 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'330 Punkten steht. Das Tagestief markierte die PepsiCo-Aktie bei 137,47 USD. Bei 140,07 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 334'743 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 171,48 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,13 Prozent. Bei 123,48 USD fiel das Papier am 08.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PepsiCo-Aktie.

Für PepsiCo-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,62 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,85 USD ausgeschüttet werden. Am 08.10.2026 legte PepsiCo die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2026 endete, vor. Es stand ein EPS von 2,23 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PepsiCo noch ein Gewinn pro Aktie von 1,90 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,58 Prozent auf 25.27 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

PepsiCo wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,40 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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