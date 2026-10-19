PepsiCo Aktie News: Anleger schicken PepsiCo am Montagabend ins Plus

Um 20:26 Uhr stieg die PepsiCo-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 133,25 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'699 Punkten liegt. Die PepsiCo-Aktie zog in der Spitze bis auf 133,29 USD an. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 130,79 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1'038'563 PepsiCo-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 171,48 USD markierte der Titel am 13.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,69 Prozent hinzugewinnen. Am 08.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 123,48 USD ab. Mit Abgaben von 7,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für PepsiCo-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,62 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,84 USD ausgeschüttet werden. Am 08.10.2026 hat PepsiCo in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,23 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,90 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25.27 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.94 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 11.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,40 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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