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19.10.2026 16:29:00

PepsiCo Aktie News: PepsiCo schiebt sich am Montagnachmittag vor

PepsiCo Aktie News: PepsiCo schiebt sich am Montagnachmittag vor

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von PepsiCo. Die PepsiCo-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 132,25 USD.

PepsiCo
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Um 16:28 Uhr stieg die PepsiCo-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 132,25 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'710 Punkten notiert. Die PepsiCo-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 132,44 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 130,79 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 477'802 PepsiCo-Aktien.

Am 13.02.2026 markierte das Papier bei 171,48 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 29,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 08.10.2026 Kursverluste bis auf 123,48 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der PepsiCo-Aktie liegt somit 7,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass PepsiCo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,84 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PepsiCo 5,62 USD aus. Die Zahlen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte PepsiCo am 08.10.2026. Das EPS belief sich auf 2,23 USD gegenüber 1,90 USD je Aktie im Vorjahresquartal. PepsiCo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25.27 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den PepsiCo-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,40 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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