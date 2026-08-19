PepsiCo Aktie News: PepsiCo tendiert am Mittwochabend nordwärts

Das Papier von PepsiCo legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,9 Prozent auf 142,76 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'713 Punkten notiert. In der Spitze legte die PepsiCo-Aktie bis auf 142,77 USD zu. Mit einem Wert von 140,87 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten PepsiCo-Aktien beläuft sich auf 824'703 Stück.

Bei 171,48 USD erreichte der Titel am 13.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 20,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 133,73 USD erreichte der Anteilsschein am 24.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 6,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 5,62 USD an PepsiCo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,46 USD aus. PepsiCo liess sich am 09.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,92 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat PepsiCo 24.18 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22.72 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 13.10.2026 dürfte PepsiCo Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,55 USD je Aktie in den PepsiCo-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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