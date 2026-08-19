PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
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19.08.2026 16:29:00
PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Mittwochnachmittag in Grün
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von PepsiCo. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,6 Prozent auf 142,32 USD zu.
Um 16:28 Uhr wies die PepsiCo-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 142,32 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'713 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die PepsiCo-Aktie bei 142,48 USD. Bei 140,87 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 360'671 PepsiCo-Aktien.
Bei 171,48 USD erreichte der Titel am 13.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,49 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.07.2026 (133,73 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PepsiCo-Aktie 6,04 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten PepsiCo-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,62 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,46 USD aus. Am 09.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,41 Prozent auf 24.18 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.72 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
PepsiCo wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 13.10.2026 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,55 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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