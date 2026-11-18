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18.11.2026 16:29:00
PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Mittwochnachmittag ohne grosse Veränderung
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von PepsiCo. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die PepsiCo-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 141,89 USD.
Zum Vortag unverändert notierte die PepsiCo-Aktie um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel bei 141,89 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der aktuell bei 7'332 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die PepsiCo-Aktie sogar auf 142,27 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die PepsiCo-Aktie bis auf 140,12 USD. Bei 140,44 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 283'528 PepsiCo-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 171,48 USD erreichte der Titel am 13.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der PepsiCo-Aktie ist somit 20,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 123,48 USD ab. Derzeit notiert die PepsiCo-Aktie damit 14,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,85 USD. Im Vorjahr hatte PepsiCo 5,62 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PepsiCo am 08.10.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,23 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,90 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PepsiCo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25.27 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 23.94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
PepsiCo wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,40 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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