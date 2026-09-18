PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
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18.09.2026 20:27:13
PepsiCo Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagabend vermehrt von PepsiCo
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von PepsiCo. Der PepsiCo-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,5 Prozent auf 130,30 USD.
Die PepsiCo-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 2,5 Prozent im Minus bei 130,30 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'633 Punkten steht. In der Spitze büsste die PepsiCo-Aktie bis auf 129,82 USD ein. Mit einem Wert von 132,09 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'124'772 PepsiCo-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2026 auf bis zu 171,48 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der PepsiCo-Aktie ist somit 31,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 129,82 USD am 18.09.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,36 Prozent.
Nachdem PepsiCo seine Aktionäre 2025 mit 5,62 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,84 USD je Aktie ausschütten. PepsiCo veröffentlichte am 09.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,92 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 24.18 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 22.72 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte PepsiCo am 08.10.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 12.10.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,55 USD je Aktie in den PepsiCo-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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