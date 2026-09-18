PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Nachmittag mit Verlusten

Um 16:28 Uhr fiel die PepsiCo-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 130,82 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'622 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die PepsiCo-Aktie bis auf 130,03 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 132,09 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'296'389 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2026 markierte das Papier bei 171,48 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PepsiCo-Aktie derzeit noch 31,08 Prozent Luft nach oben. Am 18.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 130,03 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der PepsiCo-Aktie liegt somit 0,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

PepsiCo-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,62 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,84 USD aus. PepsiCo liess sich am 09.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,18 USD. Im letzten Jahr hatte PepsiCo einen Gewinn von 0,92 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24.18 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PepsiCo einen Umsatz von 22.72 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 08.10.2026 erwartet. Schätzungsweise am 12.10.2027 dürfte PepsiCo die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,55 USD je PepsiCo-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte eine PepsiCo-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Tesla-Aktie im Fokus: E-Lastwagen ab 2027 in Europa

S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PepsiCo-Investition von vor 10 Jahren eingebracht