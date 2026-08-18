PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Abend mit grünen Vorzeichen

Um 20:26 Uhr sprang die PepsiCo-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 140,75 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'701 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die PepsiCo-Aktie bei 140,80 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 140,36 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten PepsiCo-Aktien beläuft sich auf 866'974 Stück.

Am 13.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 171,48 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PepsiCo-Aktie somit 17,92 Prozent niedriger. Bei 133,73 USD fiel das Papier am 24.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 4,99 Prozent würde die PepsiCo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten PepsiCo-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,62 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,46 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PepsiCo am 09.07.2026. Das EPS wurde auf 2,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,92 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat PepsiCo im vergangenen Quartal 24.18 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PepsiCo 22.72 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 13.10.2026 dürfte PepsiCo Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,55 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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