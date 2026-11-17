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17.11.2026 20:27:13
PepsiCo Aktie News: PepsiCo verzeichnet am Dienstagabend Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von PepsiCo. Die PepsiCo-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,4 Prozent auf 142,96 USD nach.
Die PepsiCo-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 142,96 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'328 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die PepsiCo-Aktie bis auf 142,50 USD. Mit einem Wert von 143,20 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 816'952 PepsiCo-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 13.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 171,48 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.10.2026 bei 123,48 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,62 USD an PepsiCo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,85 USD. Die Zahlen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte PepsiCo am 08.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,23 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,90 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 25.27 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23.94 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von PepsiCo wird am 11.02.2027 gerechnet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,39 USD je Aktie in den PepsiCo-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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