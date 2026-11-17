Um 16:28 Uhr fiel die PepsiCo-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 143,03 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'384 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der PepsiCo-Aktie ging bis auf 142,50 USD. Bei 143,20 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 363'294 PepsiCo-Aktien.

Am 13.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 171,48 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 19,89 Prozent Plus fehlen der PepsiCo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 123,48 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2026). Derzeit notiert die PepsiCo-Aktie damit 15,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,85 USD. Im Vorjahr erhielten PepsiCo-Aktionäre 5,62 USD je Wertpapier. Am 08.10.2026 lud PepsiCo zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,23 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,90 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat PepsiCo im vergangenen Quartal 25.27 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PepsiCo 23.94 Mrd. USD umsetzen können.

PepsiCo dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass PepsiCo ein EPS in Höhe von 8,39 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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