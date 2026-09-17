PepsiCo Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von PepsiCo

Die PepsiCo-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 133,96 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'637 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die PepsiCo-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 132,94 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 134,76 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 895'555 PepsiCo-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (171,48 USD) erklomm das Papier am 13.02.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,01 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 17.09.2026 Kursverluste bis auf 132,94 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PepsiCo-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,84 USD. Im Vorjahr erhielten PepsiCo-Aktionäre 5,62 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte PepsiCo am 09.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 24.18 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 22.72 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

PepsiCo wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 08.10.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 12.10.2027 dürfte PepsiCo die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem PepsiCo-Gewinn in Höhe von 8,55 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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