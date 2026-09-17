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17.09.2026 16:29:00

PepsiCo Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von PepsiCo

PepsiCo Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von PepsiCo

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von PepsiCo. Die PepsiCo-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 133,91 USD nach.

PepsiCo
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Die PepsiCo-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 133,91 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'631 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte PepsiCo-Aktie bei 133,87 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 134,76 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 354'967 PepsiCo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2026 bei 171,48 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PepsiCo-Aktie somit 21,91 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 133,73 USD am 24.07.2026. Mit einem Kursverlust von 0,13 Prozent würde die PepsiCo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten PepsiCo-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,62 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,84 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte PepsiCo am 09.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,92 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 24.18 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PepsiCo 22.72 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 08.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 12.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,55 USD je Aktie in den PepsiCo-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: OlegDoroshin / Shutterstock.com
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