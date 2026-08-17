PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Montagabend mit negativen Vorzeichen

Die PepsiCo-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 1,8 Prozent auf 138,22 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'757 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die PepsiCo-Aktie bis auf 137,67 USD. Bei 139,55 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 662'769 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 171,48 USD. Gewinne von 24,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 133,73 USD ab. Mit Abgaben von 3,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,62 USD an PepsiCo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,46 USD. Am 09.07.2026 hat PepsiCo die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,92 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PepsiCo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24.18 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22.72 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 13.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von PepsiCo veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,55 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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