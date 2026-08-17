PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
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17.08.2026 16:29:00
PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Nachmittag in Rot
Die Aktie von PepsiCo gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PepsiCo-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 138,76 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von PepsiCo nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,4 Prozent auf 138,76 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'772 Punkten steht. In der Spitze büsste die PepsiCo-Aktie bis auf 137,86 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 139,55 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 255'240 PepsiCo-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2026 auf bis zu 171,48 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der PepsiCo-Aktie ist somit 23,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 133,73 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die PepsiCo-Aktie mit einem Verlust von 3,62 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,46 USD, nach 5,62 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte PepsiCo am 09.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,18 USD, nach 0,92 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 24.18 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22.72 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 13.10.2026 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass PepsiCo einen Gewinn von 8,55 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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