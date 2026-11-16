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16.11.2026 20:27:13
PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Abend auf grünem Terrain
Die Aktie von PepsiCo gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von PepsiCo legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 147,14 USD.
Die PepsiCo-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 147,14 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'422 Punkten notiert. Die PepsiCo-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 148,24 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 146,75 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 826'229 PepsiCo-Aktien.
Bei einem Wert von 171,48 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 16,54 Prozent könnte die PepsiCo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.10.2026 (123,48 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass PepsiCo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,85 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PepsiCo 5,62 USD aus. Am 08.10.2026 hat PepsiCo die Kennzahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,23 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,90 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25.27 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PepsiCo einen Umsatz von 23.94 Mrd. USD eingefahren.
PepsiCo wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass PepsiCo einen Gewinn von 8,39 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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