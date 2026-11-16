PepsiCo Aktie News: PepsiCo zieht am Montagnachmittag an

Die PepsiCo-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 147,64 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'455 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die PepsiCo-Aktie bei 147,97 USD. Bei 146,75 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 344'323 PepsiCo-Aktien.

Am 13.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 171,48 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 16,15 Prozent Plus fehlen der PepsiCo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 123,48 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die PepsiCo-Aktie mit einem Verlust von 16,36 Prozent wieder erreichen.

Nachdem PepsiCo seine Aktionäre 2025 mit 5,62 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,85 USD je Aktie ausschütten. Am 08.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,23 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 25.27 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23.94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,39 USD je PepsiCo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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