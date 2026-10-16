PepsiCo Aktie News: PepsiCo präsentiert sich am Abend fester

Um 20:26 Uhr wies die PepsiCo-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 130,83 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'649 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die PepsiCo-Aktie bei 131,31 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 129,67 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten PepsiCo-Aktien beläuft sich auf 1'486'489 Stück.

Am 13.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 171,48 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,07 Prozent. Am 08.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,48 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PepsiCo-Aktie derzeit noch 5,62 Prozent Luft nach unten.

PepsiCo-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,62 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,84 USD aus. Die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PepsiCo am 08.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,23 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PepsiCo ein EPS von 1,90 USD je Aktie vermeldet. PepsiCo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25.27 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,40 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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