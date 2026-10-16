PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.10.2026 20:27:13
PepsiCo Aktie News: PepsiCo präsentiert sich am Abend fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von PepsiCo. Zuletzt sprang die PepsiCo-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 130,83 USD zu.
Um 20:26 Uhr wies die PepsiCo-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 130,83 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'649 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die PepsiCo-Aktie bei 131,31 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 129,67 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten PepsiCo-Aktien beläuft sich auf 1'486'489 Stück.
Am 13.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 171,48 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,07 Prozent. Am 08.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,48 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PepsiCo-Aktie derzeit noch 5,62 Prozent Luft nach unten.
PepsiCo-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,62 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,84 USD aus. Die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PepsiCo am 08.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,23 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PepsiCo ein EPS von 1,90 USD je Aktie vermeldet. PepsiCo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25.27 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,40 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie
S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein PepsiCo-Investment von vor einem Jahr eingebracht
PepsiCo-Aktie trotzdem gesucht: Gewinnwarnung für laufendes Geschäftsjahr
S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PepsiCo-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu PepsiCo Inc.
|
16.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 sackt letztendlich ab (finanzen.ch)
|
16.10.26
|PepsiCo Aktie News: PepsiCo präsentiert sich am Abend fester (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Börse New York in Rot: Das macht der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.ch)
|
16.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 gibt am Mittag nach (finanzen.ch)
|
16.10.26
|PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
15.10.26
|S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein PepsiCo-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
09.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu PepsiCo Inc.
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
PepsiCo am 16.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.