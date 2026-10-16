PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
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16.10.2026 16:29:00
PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Nachmittag mit Kursplus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von PepsiCo. Die Aktionäre schickten das Papier von PepsiCo nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 130,31 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die PepsiCo-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 130,31 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'734 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die PepsiCo-Aktie bei 130,71 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 129,67 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 588'267 PepsiCo-Aktien umgesetzt.
Am 13.02.2026 markierte das Papier bei 171,48 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die PepsiCo-Aktie damit 24,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 123,48 USD. Dieser Wert wurde am 08.10.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PepsiCo-Aktie derzeit noch 5,24 Prozent Luft nach unten.
PepsiCo-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,62 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,84 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PepsiCo am 08.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,23 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,90 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23.94 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 25.27 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,40 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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