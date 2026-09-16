PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
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16.09.2026 20:27:13
PepsiCo Aktie News: PepsiCo gibt am Abend ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von PepsiCo. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 135,11 USD.
Die PepsiCo-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 135,11 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'607 Punkten steht. Die PepsiCo-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 134,85 USD ab. Bei 135,44 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 656'202 PepsiCo-Aktien den Besitzer.
Bei 171,48 USD markierte der Titel am 13.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 26,92 Prozent Plus fehlen der PepsiCo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.07.2026 Kursverluste bis auf 133,73 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 1,02 Prozent könnte die PepsiCo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für PepsiCo-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,62 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,84 USD ausgeschüttet werden. PepsiCo liess sich am 09.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,18 USD gegenüber 0,92 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent auf 24.18 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.72 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von PepsiCo wird am 08.10.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 12.10.2027.
Experten taxieren den PepsiCo-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,55 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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