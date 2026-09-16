PepsiCo Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von PepsiCo

Um 16:28 Uhr rutschte die PepsiCo-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 135,10 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'600 Punkten realisiert. Der Kurs der PepsiCo-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 134,85 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 135,44 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 227'572 PepsiCo-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 171,48 USD erreichte der Titel am 13.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der PepsiCo-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 133,73 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die PepsiCo-Aktie mit einem Verlust von 1,01 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,84 USD, nach 5,62 USD im Jahr 2025. Am 09.07.2026 äusserte sich PepsiCo zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,92 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat PepsiCo im vergangenen Quartal 24.18 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PepsiCo 22.72 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 08.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 12.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,55 USD je PepsiCo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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