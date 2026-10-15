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15.10.2026 16:29:00

PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Nachmittag im Aufwind

PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Nachmittag im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von PepsiCo. Zuletzt stieg die PepsiCo-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 132,03 USD.

PepsiCo
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Um 16:28 Uhr wies die PepsiCo-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 132,03 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'702 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die PepsiCo-Aktie bis auf 133,13 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 132,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 721'962 PepsiCo-Aktien.

Am 13.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 171,48 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,48 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die PepsiCo-Aktie mit einem Verlust von 6,48 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,84 USD. Im Vorjahr hatte PepsiCo 5,62 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. PepsiCo veröffentlichte am 08.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,23 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PepsiCo 1,90 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23.94 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 25.27 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass PepsiCo ein EPS in Höhe von 8,40 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: littleny / Shutterstock.com
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