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15.09.2026 20:27:13

PepsiCo Aktie News: PepsiCo wird am Dienstagabend ausgebremst

PepsiCo Aktie News: PepsiCo wird am Dienstagabend ausgebremst

Die Aktie von PepsiCo gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die PepsiCo-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 135,75 USD.

PepsiCo
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Die PepsiCo-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 135,75 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'586 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die PepsiCo-Aktie bei 134,75 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 135,70 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'061'188 PepsiCo-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 171,48 USD erreichte der Titel am 13.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,32 Prozent. Am 24.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 133,73 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 1,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten PepsiCo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,62 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,84 USD. Am 09.07.2026 äusserte sich PepsiCo zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 24.18 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PepsiCo 22.72 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 08.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 12.10.2027 wird PepsiCo schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je PepsiCo-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,55 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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