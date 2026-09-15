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15.09.2026 16:29:00

PepsiCo Aktie News: PepsiCo gibt am Dienstagnachmittag nach

PepsiCo Aktie News: PepsiCo gibt am Dienstagnachmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von PepsiCo. Zuletzt ging es für die PepsiCo-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 135,10 USD.

PepsiCo
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Das Papier von PepsiCo gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 135,10 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'586 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der PepsiCo-Aktie ging bis auf 134,75 USD. Bei 135,70 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten PepsiCo-Aktien beläuft sich auf 435'708 Stück.

Am 13.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 171,48 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,93 Prozent könnte die PepsiCo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 24.07.2026 Kursverluste bis auf 133,73 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der PepsiCo-Aktie liegt somit 1,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem PepsiCo seine Aktionäre 2025 mit 5,62 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,84 USD je Aktie ausschütten. Am 09.07.2026 hat PepsiCo die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PepsiCo 0,92 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PepsiCo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24.18 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22.72 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte PepsiCo am 08.10.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können PepsiCo-Anleger Experten zufolge am 12.10.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass PepsiCo im Jahr 2026 8,55 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: littleny / Shutterstock.com
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